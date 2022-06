Comunali 2022 | l' affluenza alle 12 negli 89 comuni della Campania al voto | referendum a Napoli fermo al 2 | 69%

Pubblicità

ladyonorato : Heather Parisi in sostegno di Francesca Donato: Comunali 2022 - ZanAlessandro : “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezion… - repubblica : Comunali Palermo, i boss scarcerati ripartono dai quartieri: “Voti al miglior offerente” [di Salvo Palazzolo] - News24_it : Affluenza ore 12: ai referendum sulla Giustizia ha votato il 5,6%, alle Comunali il 17,4% - TGCOM - News24_it : Comunali, caos a Palermo: all’apertura dei seggi assenti 50 presidenti - Il Fatto Quotidiano -

... dalle 7 alle 23, per votare su 5 quesiti referendari e per le elezioniin 971 municipi ( ... dal primo nel 1946 a quelli del: tutti i precedenti Per le amministrative sono chiamati a ......dl Severino - 2) Limiti al carcere preventivo - 3) Separazione carriere - 4) Voto sui giudici - 5) Firme per candidarsi al Csm L'editoriale Perché diciamo No di Francesco Bei Elezioni, la ...Election Day nel parmense: fino alle 23.00 si vota per le amministrative nei comuni di Parma e Bardi e per il referendum sulla giustizia. Ecco i dati aggiornati sulle affluenza. Nelle percentuali dell ...Milano, 12 giu. (askanews) - Il Viminale ha fatto sapere che per le elezioni comunali, in riferimento a 262 comuni su 818 comolessivi al voto in Italia, l'affluenza alle 12 si attesta al 17,43% ...