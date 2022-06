Come arrivano i vecchi film nei cinema (Di domenica 12 giugno 2022) Dentro o fuori dalle rassegne riscuotono spesso un buon successo, ma proiettarli può essere complicato soprattutto per questioni di diritti Leggi su ilpost (Di domenica 12 giugno 2022) Dentro o fuori dalle rassegne riscuotono spesso un buon successo, ma proiettarli può essere complicato soprattutto per questioni di diritti

Pubblicità

borghi_claudio : Pensa che bello, la circolare la scopro io poi arrivano loro e nemmeno una parola. - OperationOne : @sanfi25 @chiccotesta interessante, quando centri il problema ed affermi che esistono i sabotatori organizzati dell… - wearenick : @AntoDamiano1996 Adesso arrivano i fanboy del maestro di sci a dirti che non sei obbligato a guardare sky come se a… - GinyvaleFrancy : @Teresa75641417 Si ma il mio pensiero è in generale no per articolo ormai sanno come funziona basta mettere il nome… - Mswatzon1 : @LovReality Attenta che arrivano le sindacaliste come a me l l'altro giorno -

Palermo: scrutatori assenti per andare alla partita Numerose segnalazioni di disagi arrivano a Comune e prefettura ancora numerose soprattutto in quartieri popolari come Borgo Vecchio e Borgo Nuovo. Questa mattina 50 presidenti non si sono presentati ... 300 euro di multe nella Pec 'lievitate' a 1500, il medico del reparto Covid: 'C'è un vuoto informativo' Le multe arrivano via pec, non vengono lette e si 'gonfiano'. L'infermiera: 'Ora devo pagare 2000 ... Loro però dicono che sicuramente è stata consegnata nel posto giusto; io non saprei come poter ... Il Post Come arrivano i vecchi film nei cinema Nei prossimi giorni molti vecchi film, divisi in cinque rassegne, arriveranno inoltre in tante sale di UCI Cinemas ... o l’arrivo di qualche nuova versione di un vecchio film, come nel caso dei film ... Numerose segnalazioni di disagia Comune e prefettura ancora numerose soprattutto in quartieri popolariBorgo Vecchio e Borgo Nuovo. Questa mattina 50 presidenti non si sono presentati ...Le multevia pec, non vengono lette e si 'gonfiano'. L'infermiera: 'Ora devo pagare 2000 ... Loro però dicono che sicuramente è stata consegnata nel posto giusto; io non sapreipoter ... Come arrivano i vecchi film nei cinema Nei prossimi giorni molti vecchi film, divisi in cinque rassegne, arriveranno inoltre in tante sale di UCI Cinemas ... o l’arrivo di qualche nuova versione di un vecchio film, come nel caso dei film ...