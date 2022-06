College americano, Emmanuel Ihemeje sfiora il titolo Ncaa nel salto triplo (Di domenica 12 giugno 2022) Emmanuel Ihemeje è tornato a volare nei cieli degli Stati Uniti. Il 23enne di Verdellino ha infatti sfiorato il quarto titolo in carriera alle Finals Ncaa cogliendo la medaglia d’argento nel salto triplo. Pronto ad aggiudicarsi un nuovo successo nel celebre campionato dedicato ai College, Ihemeje si è dovuto arrendere allo zimbabwese Chengetayi Mapaya atterrando a quota 17,03 metri. Sceso in campo con la casacca dell’Oregon University, l’alfiere dell’Aeronautica Militare ha carburato prontamente raggiungendo diciassette metri già al secondo tentativo e mettendo così pressione al diretto avversario. Deciso a sfruttare la possibilità di testare in anteprima la pedana di Eugene, Ihemeje si è migliorato di altri tre ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 giugno 2022)è tornato a volare nei cieli degli Stati Uniti. Il 23enne di Verdellino ha infattito il quartoin carriera alle Finalscogliendo la medaglia d’argento nel. Pronto ad aggiudicarsi un nuovo successo nel celebre campionato dedicato aisi è dovuto arrendere allo zimbabwese Chengetayi Mapaya atterrando a quota 17,03 metri. Sceso in campo con la casacca dell’Oregon University, l’alfiere dell’Aeronautica Militare ha carburato prontamente raggiungendo diciassette metri già al secondo tentativo e mettendo così pressione al diretto avversario. Deciso a sfruttare la possibilità di testare in anteprima la pedana di Eugene,si è migliorato di altri tre ...

