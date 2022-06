Ciclismo | Enric Mas lascia il Giro del Delfinato

Leggi su oasport

(Di domenica 12 giugno 2022)Mas non prenderà parte all’ultima tappa deldel2022, competizione che si sta svolgendo quest’oggi. Lo spagnolo ha rinunciato attraverso un comunicato sui social della Movistar al fine di “dare priorità al suo recupero dopo la caduta avuta giovedì”. Lo scalatore spagnolo avrebbe dovuto prendere il via nella frazione di Saint-Alban-Leysse – Plateau de Salaison dopo la scivolata avuta durante la quinta frazione. Il 27enne aveva lamentato dei dolori dopo una scivolata avuta a 100 chilometri dall’arrivo. La Movistar perde il proprio scalatore, non ci sono al momento ulteriori informazioni sulla condizione del ciclista nativo di Artà, attardato nella classifica generale di oltre 17 minuti in seguito alla caduta avuta durante metà della manifestazione transalpina. En aras de priorizar su recuperación, después de los ...