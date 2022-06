“Ci restano 1028 giorni prima che sia troppo tardi”: l’ecologa Fusaro spiega cosa c’è di vero nella teoria di King sui cambiamenti climatici (Di domenica 12 giugno 2022) È successo durante l’ultimo torneo di tennis Roland Garros. Una ragazza, Alizée, 22 anni, si è incatenata alla rete del campo indossando una maglietta con una scritta un po’ inquietante e misteriosa: “We have 1.028 days left” (Ci restano 1.028 giorni), un riferimento alla teoria di un chimico britannico, David King, che rimanda all’urgenza di intervenire sul cambiamento climatico prima che sia troppo tardi. Quindi entro 1.028 giorni. Una previsione eccessivamente catastrofista o c’è qualcosa di fondato? “Potrei risponderle con un’altra provocazione, anche peggiore: e se ce ne fossero rimasti 999?”, ci risponde la dottoressa Lina Fusaro, ecologa, studiosa degli effetti degli stress ambientali sulla vegetazione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) È successo durante l’ultimo torneo di tennis Roland Garros. Una ragazza, Alizée, 22 anni, si è incatenata alla rete del campo indossando una maglietta con una scritta un po’ inquietante e misteriosa: “We have 1.028 days left” (Ci1.028), un riferimento alladi un chimico britannico, David, che rimanda all’urgenza di intervenire sul cambiamento climaticoche sia. Quindi entro 1.028. Una previsione eccessivamente catastrofista o c’è qualdi fondato? “Potrei risponderle con un’altra provocazione, anche peggiore: e se ce ne fossero rimasti 999?”, ci risponde la dottoressa Lina, ecologa, studiosa degli effetti degli stress ambientali sulla vegetazione e ...

