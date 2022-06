Chiellini saluta la Juventus: la foto dell’armadietto vuoto alla Continassa scatena già la nostalgia dei tifosi (Di domenica 12 giugno 2022) tifosi bianconeri, preparare i fazzoletti: il capitano Giorgio Chiellini saluta definitivamente la Juventus con una foto postata sui suoi canali social. Già la didascalia è eloquente: un cuore bianco e uno nero, poi l’emoticon con la lacrima. Lo scatto riprende il suo armadietto alla Continassa, quella che per 17 anni è stata la sua casa: è tristemente vuoto, significa addio per sempre. “Capitano per sempre”, “La fine di un era”, “No, non ce la faccio”, “Manchi già”: è questo il tenore dei commenti dei tifosi bianconeri, segno eloquente di come Chiellini sia stato forse più di tutti (insieme a Buffon) il simbolo di un’era trionfale per la Juventus. Senza dimenticare il suo impegno in Nazionale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)bianconeri, preparare i fazzoletti: il capitano Giorgiodefinitivamente lacon unapostata sui suoi canali social. Già la didascalia è eloquente: un cuore bianco e uno nero, poi l’emoticon con la lacrima. Lo scatto riprende il suo armadietto, quella che per 17 anni è stata la sua casa: è tristemente, significa addio per sempre. “Capitano per sempre”, “La fine di un era”, “No, non ce la faccio”, “Manchi già”: è questo il tenore dei commenti deibianconeri, segno eloquente di comesia stato forse più di tutti (insieme a Buffon) il simbolo di un’era trionfale per la. Senza dimenticare il suo impegno in Nazionale, ...

