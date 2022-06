Che fine ha fatto Ines de Il Paradiso delle Signore? Oggi la sua vita è cambiata

Leggi su chenews

(Di domenica 12 giugno 2022) Un grande sogno si è avverato per l’attrice che ha interpretatonella nota soap opera Il. Ecco che cosa le è accaduto. Momento davvero magico quello che ha vissuto in queste ore Margherita Tiesi, attrice nota per aver interpretato il personaggio dinella soap opera IlIlLa donna infatti ha voluto condividere sulle sue pagine Instagram uno dei momenti più importanti della sua, ricevendo in poco tempo tanti messaggi dolcissimi da molti suoi follower. La donna non fa più parte del cast della nota fiction, ma il suo personaggio è sicuramente rimasto nei cuori di chi ...