Cecilia Rodriguez, la dolcissima dedica per il complimese di Luna Marì (FOTO) (Di domenica 12 giugno 2022) Cecilia Rodriguez innamoratissima della nipotina Luna Marì, una dedica speciale per l'undicesimo complimese della piccola Cecilia Rodriguez negli ultimi giorni di questo speciale weekend è stata super attiva sui social. La brillante modella e imprenditrice insieme al suo amato Ignazio Moser hanno raggiunto la Sardegna. Sull'isola i due ex gieffini hanno partecipato all'evento sportivo "MINI Padel Summer Cup", i campioni dello sport e le star dello spettacolo si sono sfidati per un event straordinario di padel. Tra una partita e l'altra di padel Cecilia e Ignazio hanno aggiornato i propri fan documentando inediti momenti sui propri canali social. Non solo padel, ma i due ex gieffini sono riusciti a godere anche l'incantevole mare e le ...

