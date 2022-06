Cassano show | In Italia si pensa solo a leccare il c**o all' allenatore o al giocatore Poi non ci lamentiamo che

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Cassanp si scatena alla #BoboTV - SLN_Magazine : Bobo Tv a teatro: show con Vieri, Adani, Cassano e Ventola. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - CronacheMc : IL FORMAT, capitanato dal bomber, arriva a teatro: la serata in programma giovedì 16 giugno - lifestyleblogit : Bobo Tv a teatro: show con Vieri, Adani, Cassano e Ventola - - zazoomblog : Bobo Tv a teatro: show con Vieri Adani Cassano e Ventola - #teatro: #Vieri #Adani #Cassano -

Antonio, nel corso del Bobo Tvtenutosi al Teatro Jenco di Viareggio, ha avuto modo di commentare anche i rumors di mercato che riguardato l' Inter . In modo particolare quella che sta ...... "Ma il Chelsea non era la squadra dei suoi sogni Rimanesse lì" Durante lo spettacolo Bobo Tvtenutosi al Teatro Jenco di Viareggio, Antonioha parlato con toni molto duri sul possibile ...Nel corso della Bobo TV Show l'ex calciatore Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sul possibile ritorno di Lukaku all'Inter.Antonio Cassano, nel corso del Bobo Tv Show tenutosi al Teatro Jenco di Viareggio, ha avuto modo di commentare anche i rumors di mercato che riguardato l'Inter. In modo particolare quella che sta ...