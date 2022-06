Caso Liliana Resinovich | La Scoperta Agghiacciante!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 12 giugno 2022): un conoscente della vittima, Fulvio Covalero, ha rilasciato importanti dichiarazioni che gettano nuove ombre su Claudio Sterpin, l’amico digià sospettato in precedenza… A distanza di mesi dal ritrovamento, ildinon è stato risolto e, al contrario, sembra essere ancora avvolto nel mistero. I sospetti sul marito Sebastiano e l’amico Claudio sono rimasti tali e finora non è emersa nessuna prova schiacciante contro uno dei due. Ora però Fulvio, conoscente della vittima, ha fornito un dettaglio importante sul conto di Claudio Sterpin che potrebbe attirare nuovi sospetti su di lui.: Fulvio Covalero racconta che Claudio cercava l’amica in un ...