Caserta: Rosatello perde al fotofinish in finale (Di domenica 12 giugno 2022) La 27enne di Saluzzo gioca una grande partita contro la francese Mladenovic arrendendosi solo al tiebreak decisivo nell'atto conclusivo degli "Internazionali femminili di Tennis - Trofeo COGEPA"

