Caos seggi. A Palermo molti sono chiusi perché manca il Presidente (e c'è la partita) (Di domenica 12 giugno 2022) Palermo, Ore 10.30. Per caso nel bel mezzo di un giorno di vacanza notiamo un capannello di persone davanti ad una scuola dove si vota, un seggio elettorale che nel capoluogo siciliano vale anche per le elezioni comunali. La prima sensazione è di una piacevole sorpresa: «ma guarda che bello» - commento con il tassista - «quanta gente che vota. Non l’avrei mai detto…». «Ma quale fila» spiega lui «guardi che è uno dei seggi chiusi perché manca il Presidente… sa, con una domenica così bella e poi stasera c’è la partita…».Il capoluogo della Sicilia in effetti oggi aspetta solo la sfida di stasera che potrebbe riportare i rosanero in serie B, ovunque è un esibizione di magliette, bandiere e sciarpe a coprire quei pochi manifesti elettorali. Tra chi aspetta ... Leggi su panorama (Di domenica 12 giugno 2022), Ore 10.30. Per caso nel bel mezzo di un giorno di vacanza notiamo un capannello di persone davanti ad una scuola dove si vota, uno elettorale che nel capoluogo siciliano vale anche per le elezioni comunali. La prima sensazione è di una piacevole sorpresa: «ma guarda che bello» - commento con il tassista - «quanta gente che vota. Non l’avrei mai detto…». «Ma quale fila» spiega lui «guardi che è uno deiil… sa, con una domenica così bella e poi stasera c’è la…».Il capoluogo della Sicilia in effetti oggi aspetta solo la sfida di stasera che potrebbe riportare i rosanero in serie B, ovunque è un esibizione di magliette, bandiere e sciarpe a coprire quei pochi manifesti elettorali. Tra chi aspetta ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - giuliano4573 : @ritadallachiesa Non solo, notizie da Milano con caos e seggi spostati all'ultimo - eleaugusta : RT @AlexBazzaro: Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova inutile… -