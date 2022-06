Caos seggi a Palermo | molti sono ancora chiusi | elettori respinti Meloni | “Intervenga il Viminale”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - LegaSalvini : ++ #REFERENDUM, LA LEGA SI APPELLA A QUIRINALE E VIMINALE: “CAOS SEGGI A PALERMO, DEMOCRAZIA A RISCHIO” ++ A Paler… - ilriformista : Situazione paradossale a #Palermo, dove sono una cinquantina i seggi chiusi per mancanza di presidenti e scrutatori… - LietellalietaM : RT @lucianoghelfi: Alle 8 a #Palermo il caos #seggi continua: mancano ancora una cinquantina di presidenti e le sezioni elettorali non hann… - DraghiRubano : RT @dottorbarbieri: ????? CAOS AI SEGGI A #PALERMO Continuano a mancare circa 50 presidenti dalle ore 16 di ieri. Gli elettori, non potend… -

Un disastro annunciato che rischia di generare, soprattutto per il referendum sulla giustizia. " A Palermo, dove sono in programma anche le amministrative, in alcuninon è ancora possibile ...In particolare a Palermo, con scrutatori bloccati per oltre 10 ore nei. 10.25 " A Palermo denunciati i presidenti di seggio "disertori" I presidenti di seggio che a Palermo non si sono ...In entrambi casi il voto viene attribuito sia all’aspirante primo cittadino sia alla lista di candidati consiglieri che lo sostiene. Fino a 15mila abitanti, occorre tracciare un segno sul nome del can ...(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - "Sarebbe bastato un briciolo di conoscenza della città per impedire questo papocchio. Quando ho detto che non bisognava accavallare le elezioni amministrative con la partita ...