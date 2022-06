Caos seggi a Palermo | la finale playoff per la Serie B dietro il forfait dei presidenti

(Di domenica 12 giugno 2022) Si sta man mano risolvendo la questione delle sezioni elettorali a, chiuse per mancanza deisezione. Il Viminale ha fatto sapere che si stanno insediando gli ultimi 13 che avevano rinunciato improvvisamente. Secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il motivo di moltisarebbe ladi Play off diC con il Padova per la promozione in B, prevista per stasera allo stadio Renzo Barbera (quindi in concomitanza con gli scrutini). Per l’appuntamento è previsto il pienone, con oltre 34 mila spettatori. Intanto, l’amministrazione comunale diha inviato gli atti alla Procura sulla mancata presenza deiaielettorali, che ora dovrà valutare l’ipotesi di reato e le varie responsabilità penali. ...

Mancano presidenti e scrutatori, a Palermo scoppia ilDiscorso leggermente diverso per quanto riguarda l'affluenza alle elezioni amministrative nei poco meno di mille Comuni in cui si sta ...... gettando nelgli scrutinatori deistessi e i palermitani: i più fortunati hanno dovuto sobbarcarsi code di oltre un'ora per poter votare, se la sono vista brutta invece quelli che, ...per via delle rinunce che stanno creando un caos, nessuno ha potuto allontanarsi in attesa della nomina del sostituto. L’intervento della prefettura. (Corriere della Sera) shadow. Ieri sera, a meno di ...Milano, 12 giu. (askanews) - "Non è tollerabile quanto si sta verificando a Palermo. Decine di sezioni elettorali ancora chiuse per mancanza di presidenti e molte persone costrette a tornare a casa se ...