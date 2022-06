Caos seggi a Palermo, insediati tutti i presidenti. L’appello di Musumeci al Viminale: «Urne aperte anche lunedì» (Di domenica 12 giugno 2022) Si sta man mano risolvendo la questione delle sezioni elettorali a Palermo, chiuse per mancanza dei presidenti sezione. Il Viminale ha fatto sapere che tutti i 600 presidenti si sono insediati, dopo che oltre 100 avevano rinunciato improvvisamente. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha fatto sapere di aver chiesto al Viminale di lasciare aperte le Urne anche domani solo a Palermo, così da permettere a tutti di votare viste le difficoltà di oggi. «Ho chiesto al Ministro dell’Interno di valutare l’opportunità di autorizzare il prolungamento dell’apertura dei seggi elettorali, nella sola città di Palermo, fino alle ore ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Si sta man mano risolvendo la questione delle sezioni elettorali a, chiuse per mancanza deisezione. Ilha fatto sapere chei 600si sono, dopo che oltre 100 avevano rinunciato improvvisamente. Il presidente della Regione Sicilia, Nello, ha fatto sapere di aver chiesto aldi lasciareledomani solo a, così da permettere adi votare viste le difficoltà di oggi. «Ho chiesto al Ministro dell’Interno di valutare l’opportunità di autorizzare il prolungamento dell’apertura deielettorali, nella sola città di, fino alle ore ...

