Caos ai seggi Palermo | il candidato sindaco Miceli | “174 presidenti hanno rinunciato all’incarico Fatto gravissimo”

(Di domenica 12 giugno 2022) “È accaduto uncon 174che ieri sera. Ho parlato con il prefetto diper chiedere un tempestivo intervento che sia risolutivo per cercare di proseguire nella normalità le operazioni di voto. Alcune sezioni sono ancora incomplete con iche non si sono insediati”. Lo dice in un video ildel centrosinistra Franco. “Colgo l’occasione – aggiunge – per esprimere la mia solidarietà ai dipendenti comunali che stanottecercato di ottemperare all’assenza deicon un lavoro straordinario”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Numerosi quelli che si sono presentati aie non hanno potuto esercitare il diritto di voto. Diverse le sezioni senza presidente in quartieri popolari come Borgo Vecchio e Borgo Nuovo. Nella ...La Procura di Palermo valuterà le segnalazioni che sono state inviate dal Comune suldeterminato dalla decisione di decine di presidenti di di dare forfait. I reati che potrebbero prospettarsi vanno dall'interruzione di pubblico servizio, al rifiuto di atti d'ufficio. Sono ...La finale dei playoff di calcio potrebbe aver mandato in tilt il sistema elettorale di Palermo. All'ora di pranzo seggi erano ancora chiusi e c'erano molti disagi ...Palermo divisa tra politica e calcio (l'elezione del nuovo sindaco dopo il decennio di Leoluca Orlando sulla poltrona di Palazzo delle Aquile e la partita decisiva per la promozione ...