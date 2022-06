Caos a Palermo, elettori tornano a casa senza aver potuto votare: “Sono le 10 e non c’è ancora il seggio” (Di domenica 12 giugno 2022) “Sono le 10 e ancora si deve costituire il seggio, speriamo di poter votare più tardi”. Le parole di alcuni cittadini palermitani che non hanno potuto votare questa mattina alle amministrative comunali a causa dell’assenza dei presidenti ai seggi elettorali. video TGS L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) “le 10 esi deve costituire il, speriamo di poterpiù tardi”. Le parole di alcuni cittadini palermitani che non hannoquesta mattina alle amministrative comunali a causa dell’asdei presidenti ai seggi elettorali. video TGS L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: 2/2 Caos #elezioniamministrative a #Palermo, l'amministrazione comunale in una nota ha scritto: 'L'amministrazione sta in… - AseroGiovanna : RT @BerniCurenai: Non ci poteva essere boicottaggio piu' Palese Corrotti e venduti faranno il resto della storia merdosa dell'italia 'Pal… -