(Di domenica 12 giugno 2022) Assegnati oggi a Corgeno, nel corso deiCOOP, i 24 tricolori Assoluti – Senior e Pesi Leggeri – del 2022. Sugli scudi la Canottieri Gavirate, che si impone in ben quattro specialità: tre Senior (singolo e due senza maschili, otto femminile) e una Pesi Leggeri (doppio femminile). Conquistano tre titolii Carabinieri – doppio Senior sia maschile che femminile, doppio leggero maschile, con il bronzo olimpico della specialità Stefano Oppo protagonista su entrambe le barche maschili campioni d’Italia – mentre si fermano a quota due tricolori ciascuna sei società: Fiamme Oro (quattro con Senior maschile con i bronzidi Tokyo 2020 in quattro senza Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo e quattro di coppia Senior femminile con la campionessa olimpica del doppio pielle femminile Federica ...

...e a Torino per i Giochi Estivi Special Olympics in cui è sceso in acqua il team di... Sono stati sicuramente dei giorni stancanti tra gare e cerimonia di apertura, unoche ci ...L'evento è stato pieno di emozioni, con momenti di grandealternati al protocollo del ... King Center, Via Monginevro 242 Torino Calcio: CUS Torino, Via Milano 63 Grugliasco: ... Canottaggio, spettacolo ai Campionati Italiani: sul podio i medagliati olimpici Corgeno, 12 giu. - (Adnkronos) - Ieri a Corgeno, durante la prima giornata dei Campionati Italiani Senior, Junior e Pararowing di canottaggio, il ...Il riconoscimento intitolato a Itala e Gloria sarà assegnato annualmente al miglior equipaggio doppio junior femminile nel Coastal Beach Sprint, in occasi ...