Canada, è italiana la miglior ricerca sul Covid in ambito trapiantologico del 2021 (Di domenica 12 giugno 2022) La Transplantation Society ha premiato lo studio realizzato dalla Rete trapianti del Servizio sanitario nazionale nel quale è emersa una correlazione tra la presenza di alcuni antigeni HLA e una maggiore predisposizione all'infezione da SarsCoV2. La giuria dell'organizzazione che riunisce gli specialisti della trapiantologia di tutto il mondo ha attribuito il prestigioso "Anthony P. Monaco Award" all'articolo, che è risultato tra i più citati dalla comunità scientifica internazionale tra quelli pubblicati sulla rivista Transplantation. La premiazione ufficiale si terrà il 13 settembre prossimo a Buenos Aires durante il 29mo congresso internazionale della Transplantation Society. La ricerca, realizzata grazie all'impegno del Centro nazionale trapianti (Cnt), dei centri di trapianto e di coordinamento regionale di tutta la rete italiana, spiega il Cnt ...

