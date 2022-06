Calendario Serie A 2022 2023 | data | orario e come seguirlo in diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) Sale l’attesa per il sorteggio deldella, in programma venerdì 24 giugno a Milano conancora da definire (presumibilmente dopo le 18da tradizione). C’è grande curiosità per scoprire in tempo reale la compilazione di tutte le 38 giornate del nostro massimo campionato, che quest’anno accoglie le neo-promosse Cremonese, Lecce e Monza. Gli appassionati potranno seguire la cerimonia del sorteggio delintv egrazie a Sky Sport, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà in tempo reale l’andamento del sorteggio e vi fornirà tutti i dettagli del nuovo campionato diA. SportFace.