Calenda pronto a sostenere Letizia Moratti per le regionali in Lombardia: "Sarebbe ottima candidata" (Di domenica 12 giugno 2022) Per le regionali in Lombardia previste per il 2023 Carlo Calenda ha un nome in mente: quello dell'economista Carlo Cottarelli. "Se la sinistra deciderà invece di andare verso un nome molto spostato a sinistra – ha affermato il leader di Azione – noi rifletteremo su una candidatura terza". Il riferimento è a Letizia Moratti: "Sarebbe ottima candidata a fare il presidente della regione. Lo farebbe molto bene". Un endorsement che non è piaciuto a Enrico Letta. In un'intervista a Repubblica, Calenda ha chiarito le motivazioni delle sue affermazioni: "Il Pd non può semplicemente imporci i suoi candidati e poi chiederci di votarli. Dobbiamo discuterli assieme e trovare un accordo. A Padova e Verona è successo e i risultati sono stati ...

