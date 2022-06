Calciomercato Napoli, terzo acquisto in chiusura: arriva dalla Premier League (Di domenica 12 giugno 2022) L’apertura ufficiale del Calciomercato è alle porte. Tra poco più di due settimane, dal primo luglio in poi, la sessione estiva di mercato entrerà definitivamente nel vivo. Per il Napoli significherà anche l’arrivo definitivo dei due nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia, oltre che l’addio di Lorenzo Insigne. Entro il primo di settembre l’obiettivo degli azzurri sarà puntellare la rosa e consegnare a Spalletti un gruppo completo e di livello. Il Napoli ha però già dato inizio al suo Calciomercato e, oltre ai due già citati acquisti, sarebbe in procinto di chiudere ufficialmente anche il terzo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, la società partenopea sarebbe ad un passo dal chiudere anche l’affare Ostigard con il Brighton. GENOA, ITALY – MAY 21: Leo Ostigard ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) L’apertura ufficiale delè alle porte. Tra poco più di due settimane, dal primo luglio in poi, la sessione estiva di mercato entrerà definitivamente nel vivo. Per ilsignificherà anche l’arrivo definitivo dei due nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia, oltre che l’addio di Lorenzo Insigne. Entro il primo di settembre l’obiettivo degli azzurri sarà puntellare la rosa e consegnare a Spalletti un gruppo completo e di livello. Ilha però già dato inizio al suoe, oltre ai due già citati acquisti, sarebbe in procinto di chiudere ufficialmente anche il. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, la società partenopea sarebbe ad un passo dal chiudere anche l’affare Ostigard con il Brighton. GENOA, ITALY – MAY 21: Leo Ostigard ...

