Calciomercato Fiorentina | pronta la rivoluzione in difesa | la situazione

DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, previsto incontro con l'agente di #Grillitsch. Per la fascia destra piace #Dubois… - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, #Italiano resta: pronto un adeguamento del contratto - JackMur77337373 : RT @fiorentina_it: #Arsenal infastidito dall'offerta della #Fiorentina per @LTorreira34: non risponderà alla proposta del club viola #Calci… - violanews : #Fiorentina, #Vasquez se parte #Milenkovic: individuato anche il vice di capitan #Biraghi ?? - fiorentina_it : #Arsenal infastidito dall'offerta della #Fiorentina per @LTorreira34: non risponderà alla proposta del club viola… -

Commenta per primo Grande incertezza sul futuro di Luis Suarez, che ha lasciato l'Atletico Madrid dopo due anni. Oltre ad Atalanta e, scrivono i media inglesi, c'è anche l' Aston Villa : Gerrard vorrebbe ritrovare quello che è stato un suo compagno di squadra al Liverpool."In questo momento non so nulla realmente". MONTEVIDEO (URUGUAY) - "La mia idea è quella di poter restare alla, però se non è possibile voglio trovare una squadra dove posso avere una certa continuità". A dirlo è Lucas Torreira, che svela le sue ambizioni per il futuro in un'intervista a "L'Ovacion" ... Fiorentina, avanti per Pinamonti. Ma i sogni sono Suarez e Milik Firenze, 12 giugno 2022 - Si festeggia, finalmente. Il Firenze Rugby 1931 torna in Serie B. O, meglio, lascia la Serie C, una categoria che gli stava davvero stretta. Anche se lo spareggio con il Lyon ...In attesa di capire il futuro di Matthijs De Ligt in bianconero, la Juventus non perde di vista la pista che porta a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Come riporta il 'Corriere della ...