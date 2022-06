Calcio: Turchia. Ufficiale, Pirlo nuovo allenatore del Karagumruk (Di domenica 12 giugno 2022) Esperienza all'estero per l'ex tecnico della Juve ISTANBUL (Turchia) - Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. Ad annunciarlo via Twitter è lo stesso club turco. Pirlo, fermo da un ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Esperienza all'estero per l'ex tecnico della Juve ISTANBUL () - Andreaè ildel Fatih. Ad annunciarlo via Twitter è lo stesso club turco., fermo da un ...

