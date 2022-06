Calcio: Roma, domani Matic sbarca nella Capitale per le visite mediche (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - Nemanja Matic è sempre più vicino alla Roma. Il 33enne centrocampista serbo atterrerà infatti nella giornata di domani nella Capitale e successivamente svolgerà le visite mediche, prima di firmare il contratto con il club giallorosso. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022), 12 giu. - (Adnkronos) - Nemanjaè sempre più vicino alla. Il 33enne centrocampista serbo atterrerà infattigiornata die successivamente svolgerà le, prima di firmare il contratto con il club giallorosso.

Pubblicità

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #10giugno 1934 l'Italia vince il suo primo campionato mondiale di calcio. La finale si svolge a… - Gazzetta_it : Inter: #Zaniolo può portare altri 7,5 milioni. E se quella cessione non fosse stata un errore? - Gazzetta_it : #Roma, 30mila abbonamenti in 20 giorni: mai così tanti da 18 anni - TuttoASRoma : EX ROMA Aldair: “Solo 1623 presenze in una foto” (SOCIAL) - Chiarg1 : Forse dopo vado con qualche nipote all'aria aperta. Domanda. I bambini vanno fatti vince? Perché me so portato anch… -