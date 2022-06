Calcio: Ricci, 'Irlanda forte ma noi siamo l'Italia e le qualità non ci mancano' (Di domenica 12 giugno 2022) Ascoli, 12 giu. - (Adnkronos) - Di questa squadra è uno dei veterani. Dopo aver partecipato all'Europeo con l'Under 17 e con l'Under 19, Samuele Ricci a ottobre 2020 viene convocato per la prima volta in Under 21 dove esordisce subito giocando titolare nella partita di qualificazione all'Europeo vinta 2-0 contro l'Irlanda. Punto di riferimento del centrocampo, promosso capitano, dopo aver esordito il 4 giugno in Nazionale A contro la Germania, è tornato dai 'vecchi' compagni per riprendere il suo posto e guidare il gruppo alla fase finale del Campionato Europeo. “Mi sento un leader di questa squadra – ammette Ricci - insieme ad altri che sono qua da più anni, rispetto a chi si è inserito da poco e ai più giovani. Deve partire da noi l'impulso a dare il meglio, siamo noi a dover caricare gli altri. Non dico che sia ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Ascoli, 12 giu. - (Adnkronos) - Di questa squadra è uno dei veterani. Dopo aver partecipato all'Europeo con l'Under 17 e con l'Under 19, Samuelea ottobre 2020 viene convocato per la prima volta in Under 21 dove esordisce subito giocando titolare nella partita di qualificazione all'Europeo vinta 2-0 contro l'. Punto di riferimento del centrocampo, promosso capitano, dopo aver esordito il 4 giugno in Nazionale A contro la Germania, è tornato dai 'vecchi' compagni per riprendere il suo posto e guidare il gruppo alla fase finale del Campionato Europeo. “Mi sento un leader di questa squadra – ammette- insieme ad altri che sono qua da più anni, rispetto a chi si è inserito da poco e ai più giovani. Deve partire da noi l'impulso a dare il meglio,noi a dover caricare gli altri. Non dico che sia ...

