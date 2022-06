Calcio, il Palermo promosso in Serie B: sconfitto il Padova nel playoff (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo tre anni molto difficili la piazza di Palermo torna a respirare in ambito calcistico. Ricordando quanto accaduto nel 2019 e l’esclusione dal campionato cadetto per inadempienze finanziarie che poi portò al fallimento e conseguentemente alla ripartenza dalla Serie D, il club rosanero questa sera può festeggiare il ritorno in Serie B. Nel playoff contro il Padova, gli uomini di Silvio Baldini si sono imposti 1-0 al Renzo Barbera grazie alla realizzazione di Matteo Brunori su Calcio di rigore al 25?, replicando quanto già accaduto all’andata all’Euganeo. Una partita con un epilogo teso, visto che i veneti hanno concluso in nove per effetto delle espulsioni di Ronaldo e Pelagatti. Al fischio finale, come è naturale, è esplosa la gioia dei tifosi palermitani per il traguardo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo tre anni molto difficili la piazza ditorna a respirare in ambito calcistico. Ricordando quanto accaduto nel 2019 e l’esclusione dal campionato cadetto per inadempienze finanziarie che poi portò al fallimento e conseguentemente alla ripartenza dallaD, il club rosanero questa sera può festeggiare il ritorno inB. Nelcontro il, gli uomini di Silvio Baldini si sono imposti 1-0 al Renzo Barbera grazie alla realizzazione di Matteo Brunori sudi rigore al 25?, replicando quanto già accaduto all’andata all’Euganeo. Una partita con un epilogo teso, visto che i veneti hanno concluso in nove per effetto delle espulsioni di Ronaldo e Pelagatti. Al fischio finale, come è naturale, è esplosa la gioia dei tifosi palermitani per il traguardo ...

