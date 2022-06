Calcio: Florenzi lascia il ritiro della Nazionale, in 30 a disposizione per match con Germania (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - Alessandro Florenzi è l'ultima defezione in casa Italia. "Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al Calcio programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario", ha scritto il 31enne esterno del Milan sui social. Restano dunque 30 gli uomini a disposizione del ct per la partita di Nations League con la Germania in programma martedì prossimo a Moenchengladbach. Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - Alessandroè l'ultima defezione in casa Italia. "Torno a Roma per un piccolo intervento non legato alprogrammato da mesi. Dispiacere questo gruppo straordinario", ha scritto il 31enne esterno del Milan sui social. Restano dunque 30 gli uomini adel ct per la partita di Nations League con lain programma martedì prossimo a Moenchengladbach.

