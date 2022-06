Calcio Femminile: la Roma vince il campionato Primavera, Juventus battuta 2-0 (Di domenica 12 giugno 2022) La Roma batte la Juventus e si laurea Campione d’Italia del campionato Primavera per la terza volta consecutiva. Nella gara di Tirrenia, le giallorosse hanno conquistato la vittoria grazie ai gol segnati da Bergersen e Pacioni. Nulla da fare per le bianconere, che in realtà erano arrivate a disputare la Final Four con tante calciatrici sotto età. Ecco le parole del presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani: “In questi tre giorni passati al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia abbiamo potuto ammirare le nostre giovani promesse, grazie a una tappa del progetto ‘Calcio + Under 15’ del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e naturalmente alla nostra attesissima Final Four Primavera. Sono onorata di aver premiato insieme a ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Labatte lae si laurea Campione d’Italia delper la terza volta consecutiva. Nella gara di Tirrenia, le giallorosse hanno conquistato la vittoria grazie ai gol segnati da Bergersen e Pacioni. Nulla da fare per le bianconere, che in realtà erano arrivate a disputare la Final Four con tante calciatrici sotto età. Ecco le parole del presidente della DivisioneLudovica Mantovani: “In questi tre giorni passati al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia abbiamo potuto ammirare le nostre giovani promesse, grazie a una tappa del progetto ‘+ Under 15’ del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e naturalmente alla nostra attesissima Final Four. Sono onorata di aver premiato insieme a ...

