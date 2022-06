Cagliari | Nandez verso il ritorno in Serie A | tre club su di lui!

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @fiorentina_it: Secondo @UnioneSarda, @nahitannandez_ può lasciare il #Cagliari per meno di 12 milioni. Sull'uruguaiano ci sono #Fiorent… - fiorentina_it : Secondo @UnioneSarda, @nahitannandez_ può lasciare il #Cagliari per meno di 12 milioni. Sull'uruguaiano ci sono… - dodicesimoviola : La #Fiorentina ha messo nel mirino #Nandez, centrocampista uruguaiano classe '95 del #cagliari. Il centrocampista… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Nandez Juve, occasione dal Cagliari: proposto uno scambio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : Nandez Juve, occasione dal Cagliari: proposto uno scambio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

La Juve è pronta a tornare alla carica su: Frabotta come contropartita la chiave per convincere ilLa Juve torna alla carica su. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, avrebbe in mano la chiave per portarlo in bianconero. La Juventus sarebbe infatti pronta ad inserire Frabotta ...Calciomercatoofferto a tre squadre di Serie A. Le ultime sul futuro dell'uruguaiano Il futuro diappare già scritto: il centrocampista uruguaiano lasceràin questa sessione di ...Non è certamente la prima volta che, in ottica Fiorentina, emerge il nome di Nahitan Nandez. Già prima del suo approdo al Cagliari, il centrocampista uruguaiano era stato osservato ...Il nome Nandez torna con forza ad essere accostato alla Juve di Allegri. In base a quanto scrive L’Unione Sarda, infatti, il centrocampista uruguaiano lascerà il club isolano retrocesso in Serie B per ...