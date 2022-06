Bucci «sindaco del fare» verso il bis a Genova al primo turno. Priorità le infrastrutture (Di domenica 12 giugno 2022) Per Bucci (centrodestra), già commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, la Priorità numero uno è la Gronda considerata fondamentale per il porto, l’economia, la crescita. Altro obiettivo è triplicare il tracciato della metropolitana entro i prossimi 5 anni Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 giugno 2022) Per(centrodestra), già commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, lanumero uno è la Gronda considerata fondamentale per il porto, l’economia, la crescita. Altro obiettivo è triplicare il tracciato della metropolitana entro i prossimi 5 anni

Pubblicità

ItaliaViva : .@meb a Genova il 9 giugno per sostenere Bucci - MediasetTgcom24 : Intention poll Tecné per Mediaset: Bucci sindaco a Genova, Lagalla a Palermo #REFERENDUMGIUSTIZIA #NoQuorum… - luponzi : Exit poll: a #Genova Bucci (cdx) sindaco al primo turno 51-55%, Dello Strologo (csx m5s) 36-40%. Da domani alle 14… - sole24ore : ?? Elezioni amministrative: #Bucci «sindaco del fare» verso il bis a #Genova al primo turno. Priorità le infrastrutt… - mauroboccaccio : Exit Poll, Piepoli per Rai, Marco Bucci sindaco a Genova al primo turno #moleskinedimauroboccaccio -