Pubblicità

cmdotcom : #Brunori senza fine: il #Palermo vince 1-0 col #Padova anche al Barbera e vola in B #PalermoPadova #SerieC… - asfcim : RT @PeChiaramonte: Brunori con la finta di Milito a Madrid. Piango senza lambo. - PeChiaramonte : Brunori con la finta di Milito a Madrid. Piango senza lambo. - lamuebasta : E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Brunori e la bellezza. -

- Botta per Giron, che però si rialzala necessità dello staff medico. 32 p.t. - Padova ... - Ammonito Pelagatti per fallo su uno scatenato. 25 p.t. -TRASFORMA IL RIGORE. Il ......calcia con il destro e non sbaglia spiazzando Donnarumma! Il Palermo è in vantaggio! Al 26... l'estremo difensore dei rosanero però blocca la sferadifficoltà. Quattro minuti dopo ...Ex attaccante del Palermo nell'anno della ripartenza in Serie D, Ferdinando Sforzini ha commentato la finale ai microfoni di Eleven Sports: "Penso che Brunori possa ambire a ...Ma i rosa hanno gestito l’incontro senza sbavature e ora...", le sue parole. DA BRUNORI A DE ROSE -"Brunori ha sfruttato la stagione giusta, si è scatenato. Ma il merito va anche ai compagni, a ...