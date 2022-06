Britney Spears | tra gli invitati alle nozze anche Alessandro Del Piero | ecco perché

Pubblicità

La madre disi è congratulata con la pop star per il suo matrimonio con Sam Asghari nonostante non abbia ricevuto un invito. " Sembri radiosa e così felice!", ha scritto Lynnesotto il post ...Il matrimonio diè stato uno degli eventi mondani più seguiti e chiacchierati degli ultimi tempi. La popstar si è sposata per la terza volta: a Los Angeles ha detto sì al personal trainer Sam Asghari, ...Pochi giorni fa Britney Spears ha sposato il suo compagno Sam Asghari, con una cerimonia che si è svolta nella loro casa a Los Angeles. Come sappiamo solo qualche settimana fa la pop star e l’attore h ...Alle nozze di Britney Spears e Sam Asghari la famiglia di lei non è stata invitata. La madre ha commentato un post: 'Sono felice per te'.