Britney Spears sposa per la terza volta | marca e costo del suo abito

(Di domenica 12 giugno 2022)pochi giorni fa si è rita per la: scopriamo di più sudel suoE’ inevitabile. Qualunque cosa faccia diventa subito iconico. Sono 25 anni che è così.ha detto di si solo poche ore fa, ma le immagini del suo terzo matrimonio sono già diventate leggendarie.e Sam Ashgari (screenshot)Tutto merito dei protagonisti d’eccezione della cerimonia. Oltre aed il suo Sam Ashgari, c’erano solo altri 60 invitati. Ma i prescelti a partecipare alle nozze della cantante sono veramente le persone più importanti del panorama hollywoodiano. Non a caso la foto della ...

Pubblicità

RaphaelAlves : Tirei Madonna - Novella_2000 : Donatella Versace non era l'unica italiana invitata alle nozze di Britney Spears: ecco chi altro c'era - serge_camay : RT @BSNewsItalia: ??| La cantante francese Bilal Hassani omaggia Britney Spears ballando un pezzo della canzone “I’m A Slave 4 U”: “@britne… - rooosk1 : RT @BSNewsItalia: ??| “Britney Spears e Sam Asghari non avrebbero ancora pianificato una luna di miele, ma sono molto felici di essere sposi… - SalvatoreLama15 : Madonna canta al matrimonio di Britney Spears: l'esibizione improvvisata sulle note di «Vogue» con Donatella Versac… -

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Da Madonna a Paris Hilton: chi c'era (e chi no) al matrimonio di- Dentro le nozze di Alberto Matano e Riccardo ManninoLa madre disi è congratulata con la pop star per il suo matrimonio con Sam Asghari nonostante non abbia ricevuto un invito. " Sembri radiosa e così felice!", ha scritto Lynnesotto il post ...Pochi giorni fa Britney Spears ha sposato il suo compagno Sam Asghari, con una cerimonia che si è svolta nella loro casa a Los Angeles. Come sappiamo solo qualche settimana fa la pop star e l’attore h ...Alle nozze di Britney Spears e Sam Asghari la famiglia di lei non è stata invitata. La madre ha commentato un post: 'Sono felice per te'.