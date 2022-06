Brembate | corpo senza vita rinvenuto nel Brembo

(Di domenica 12 giugno 2022). Ildi un uomo è stato recuperato dalle acque delnella mattinata di domenica 12 giugno dai vigili del fuoco a, in via Stretta alla Fontana. L’allarme era scattato pochi minuti prima delle 10, quando un passante aveva notato ilsul fondo del fiume e aveva subito allertato il numero unico d’emergenza 112: da qui la chiamata è stata inoltrata ai vigili del fuoco, che si sono subito recati sul posto con squadre del distaccamento di Dalmine, dai fluviali della caserma centrale e dal distaccamento volontari di Madone. Dopo l’immersione i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare la salma, la cui identità è ancora sconosciuta.

