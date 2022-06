(Di domenica 12 giugno 2022) NuovoperClerici con la Rai che ha grandi piani per lei. Andiamo a vedere cosa succede allaClerici continuerà ad essere la protagonista dei palinsesti Rai anche per la prossima stagione. Andiamo quindi a vedere l’ultima svolta per lae cosa sta accadendo nel palinsesto del servizio pubblico. La L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

antonella__7 : RT @LaGrevia: Se ci penso che durante la pandemia ci dicevano tutti che poi sarebbe arrivato il grande boom economico. Invece tutti con le… - PietradiLuna8 : @Antonel98579292 @feyra66 Evet Antonella....?????? Ci prepariamo per famoso boom...?????????? -

Inews24

... e anche il campione di marcia Massimo Stano con la collegaPalmisano che pur non ...negli anni 70 Gustav Thoeni 'che con la valanga azzurra mise lo sci al centro di un vero e proprio'. E'...A seguireFaiola della Asd Romatletica in 11:05.32. Terzo posto per Erika Fabiani dell'...dell'Asd Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati - record di presenze per i 3000 edi ... Boom Antonella Clerici! Pazza idea in casa Rai: l'annuncio straordinario della conduttrice Nuovo boom per Antonella Clerici con la Rai che ha grandi piani per lei. Andiamo a vedere cosa succede alla conduttrice.Antonella Clerici ha attirato l'attenzione dei follower dopo che è tornato alla ribalta uno scatto in compagnia della sorella Cristina.