Bon ton dell’estate | Senza veli sì o no?

Bon ton dell'estate: topless sì o no? (Di domenica 12 giugno 2022) Senza veli sì, Senza veli no, questo per alcuni rappresenta il dilemma dell'estate. Mentre veline e soubrette sfoggiano non curanti seni nudi sulle spiagge alla moda in una gara di ostentazione Senza pudori, signore e signorine dovrebbero fare molta attenzione quando decidono di mettersi Senza veli. La moda mare 2022 propone costumi retrò, anche interi, linee Anni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

