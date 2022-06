Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 12 giugno

(Di domenica 12 giugno 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a122022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 1.594 nuovi, 0, 13 in terapia intensiva, 188 nei reparti ordinari. Sono inoltre 387 in più gli attualmente positivi per un totale di 28.118. SportFace.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirusSono 1.974 i nuovi casi di Covid 19 identificati innelle ultime 24 ore. Il report della Regionesegnala ancora oggi una ...... così come confermato dalcoronavirus dedicato, ma in ogni caso, rispetto ad una ... G., Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, e finendo con Toscana e. Il ...Coronavirus, il BOLLETTINO del VENETO di oggi, domenica 12 giugno 2022: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione ...Sono 1.592 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.773.193 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale non segnala vittime, con il totale fermo a ...