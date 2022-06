Pubblicità

CaffeFou : Boateng sposa Valentina. E i fan pagano 50 euro per guardare #boateng #Metaverse - zazoomblog : Kevin Prince Boateng sposa Valentina Fradegrada: primo matrimonio nel metaverso celebra Enzo Miccio FOTO - #Kevin… - infoitcultura : Ex Milan – Kevin Prince Boateng si sposa nel Metaverso con la Fradegrada - sportli26181512 : Kevin Prince Boateng sposa Valentina Fradegrada: primo matrimonio nel metaverso, celebra Enzo Miccio FOTO: Il noto… - cmdotcom : Kevin Prince Boateng sposa Valentina Fradegrada: primo matrimonio nel metaverso, celebra Enzo Miccio FOTO… -

Commenta per primo Il noto wedding planner Enzo Miccio ha celebrato il primo matrimonio nel metaverso, sposando l'ex calciatore di Milan e Monza Kevin - Princee Valentina Fradegrada, imprenditrice e modella bergamasca . Terza moglie per il ghanese di origine tedesche, dopo Jennifer Michelle, a cui è stato legato dal 2007 al 2011 e da cui è nato ..., ex Fiorentina, era in smoking, mentre laaveva un vestito bianco con ampia scollatura e capelli raccolti. Nei toni del bianco anche l'allestimento del banchetto nuziale. E' stata una ...Per Kevin Prince Boateng un matrimonio era troppo poco per celebrare l'amore con Valentina Fradegrada. Meglio due. E così è stato. Dopo il rito civile, svoltosi sulle colline senesi, il calciatore e l ...Il noto wedding planner Enzo Miccio ha celebrato il primo matrimonio nel metaverso, sposando l'ex calciatore di Milan e Monza Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada, imprenditrice e modella ...