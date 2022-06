Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati | l’abito da sogno e il dettaglio che fa discutere

(Di domenica 12 giugno 2022) Kevin Princesi: il calciatore e l’influencer, dopo un fidanzamento lampo, sigiurati amore eterno a Radicondoli, comune in provincia di Siena. La cerimonia, romanticissima, è avvenuta in una location da, tra archi di fiori bianchi. Il tutto organizzato da Enzo Miccio, che è stato artefice anche di una seconda cerimonia che si è svolta nel metaverso. Kevin Prince, le nozze da(anche nel Metaverso) Kevin Princediventati marito e moglie: il calciatore dell’Hertha Berlino e l’influencer bergamasca cinque volte ...

Pubblicità

infoitsport : Boateng a Bergamo con la sua Valentina - Foto, Photogallery - infoitsport : Kevin Prince Boateng si sposa nel metaverso con l’influencer Valentina Fradegrada - infoitsport : Boateng a Bergamo con la sua Valentina: “Sabato ci sposiamo, anche nel metaverso” - infoitsport : Siena, Kevin Boateng e Valentina Fradegrada si sposano oggi a Radicondoli - infoitsport : Kevin Prince Boateng si sposa: le nozze con Valentina Fradegrada anche nel metaverso -

Kevin - PrinceFradegrada si sono sposati . Succede oggi, sabato 11 giugno 2022, in una location esclusiva. Da diversi giorni nel bergamasco si sono accesi i riflettori sull'ex calciatore del ......un po' folle che ama le sfide e Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR Metaverse) e l'amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin - Prince...Ieri pomeriggio il calciatore Kevin Prince Boateng si è sposato a Radicondoli (Siena) con l’influencer Valentina Fradegrada e contemporaneamente, con la medesima, nel metaverso. Se questo è un avatar ...Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, a meno di un anno dall’inizio della loro storia, hanno detto sì: i dettagli delle nozze.