Blocco 181 | parlano i registi | “È una favola nera | oscura | erotica e sentimentale”

(Di domenica 12 giugno 2022) Giuseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio, idella serie Sky e NOW, ci hanno raccontato come è nato l'immaginario di181, tra graphic novel, quel sudore che fa subito Sudamerica e le luci per tirare fuori lo stato d'animo dei personaggi. Una Milano inedita in realtà aumentata. Avvicinandoci a181, la nuova serie Sky Original che dal 20 maggio è disponibile su Sky e NOW, e arrivata al finale di stagione con gli ultimi due episodi il 10 giugno, ci aveva colpito questa definizione. Una chiave di lettura che si è rivelata perfetta per definire181: una sorta di graphic novel con gli attori, un graffito urbano in movimento, fatta di colori forti, ma non luminosi. Quello di181 è un immaginario inedito, originale, dall'impatto potente, che non lascia indifferenti. ...