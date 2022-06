Binario 2, tutti a bordo: la Freccia Orobica è ripartita per la Riviera - Foto e video (Di domenica 12 giugno 2022) Vacanze Il treno, che da oltre cinquant’anni porta i bergamaschi in vacanza, ora si chiama «Orobic line»: la prima corsa del Vivalto giornaliero Bergamo-Rimini-Pesaro è partita domenica 12 giugno. Al via passeggeri di tutte le età. In servizio fino al 28 agosto. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 giugno 2022) Vacanze Il treno, che da oltre cinquant’anni porta i bergamaschi in vacanza, ora si chiama «Orobic line»: la prima corsa del Vivalto giornaliero Bergamo-Rimini-Pesaro è partita domenica 12 giugno. Al via passeggeri di tutte le età. In servizio fino al 28 agosto.

Pubblicità

webecodibergamo : Il treno ora si chiama «Orobic line»: la linea Bergamo-Rimini-Pesaro sarà in servizio fino al 28 agosto. - albese5 : @chimera4180 @ProfCampagna Troppo impegnato a retwittare fesserie? Un lavoro a tempo pieno per voi, ben instradati… - dv_htdcanbf : @jacopo_1949 @linettitudine Ma manca proprio il cervello se secondo te il rapporto con un regime è binario come lo… - ChrisGayfield : @unicornpolyglot @tiredxscorpio Fin dagli anni ‘60 le persone omosessuali e bisessuali hanno creato una controcultu… - MartinaBiassoni : beccato tizio che mi ha spiegato tutte le caratteristiche di un treno merci fermo al binario accanto al mio seriame… -