Berrettini-Murray, finale ATP Stoccarda: orario e diretta tv (Di domenica 12 giugno 2022) È tutto pronto, ormai, per la sfida Berrettini-Murray che assegnerà il titolo degli ATP Stoccarda, il torneo tedesco sulla superfice erbosa sponsorizzato dalla Mercedes, vera e propria padrona di casa della città teutonica. Sarà una finale aperta e combattuta quella che vedrà il suo via alle ore 15:00 dal Boss Open: i due tennisti giunti all’ultimo atto promettono battaglia. Matteo Berrettini è tornato a disputare un torneo tennistico internazionale dopo essersi operato alla mano, mentre Andy Murray non vorrà lasciarsi scappare l’occasione di tornare a primeggiare in una manifestazione del circuito maschile della racchetta. Ecco le ultime dalla sfida con il cammino del duo di superstiti e la diretta tv dell’incontro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) È tutto pronto, ormai, per la sfidache assegnerà il titolo degli ATP, il torneo tedesco sulla superfice erbosa sponsorizzato dalla Mercedes, vera e propria padrona di casa della città teutonica. Sarà unaaperta e combattuta quella che vedrà il suo via alle ore 15:00 dal Boss Open: i due tennisti giunti all’ultimo atto promettono battaglia. Matteoè tornato a disputare un torneo tennistico internazionale dopo essersi operato alla mano, mentre Andynon vorrà lasciarsi scappare l’occasione di tornare a primeggiare in una manifestazione del circuito maschile della racchetta. Ecco le ultime dalla sfida con il cammino del duo di superstiti e latv dell’incontro ...

Pubblicità

FiorinoLuca : Tre mesi di stop, rientra e va in finale. 18 ace, 0 palle break concesse e finale a Stoccarda contro uno tra Murr… - TOSADORIDANIELA : RT @SuperTennisTv: In diretta oggi ?? ?12:00 Sabalenka ?? Alexandrova a seg. Riske ?? Haddad Maia ?15:00 Berrettini ?? Murray Segui tutte le f… - laalcolizzata1 : RT @Ernesto32919298: #Berrettini vs Sir Murray. Encomiabile seppur non simpatico, lo scozzese sarà un osso duro alle 15.00 Ma Matteo può f… - SuperTennisTv : In diretta oggi ?? ?12:00 Sabalenka ?? Alexandrova a seg. Riske ?? Haddad Maia ?15:00 Berrettini ?? Murray Segui tutte… - infoitsport : Murray-Berrettini, Atp Stoccarda: diretta tv in chiaro, streaming, pronostici -