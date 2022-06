Berrettini batte Murray e conquista Stoccarda

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 giugno 2022) Primo titolo in questo 2022, il sesto in carriera, per Matteo. L'azzurro ha battuto Andynella finale del 'Boss Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 692.235 euro che si è concluso sui campi in erba di, in Germania. Il giocatore romano, al rientro dopo uno stop di due mesi, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 in due ore e 36' di gioco. Il tennista britannico ha giocato il terzo set pesantemente condizionato da un problema all'inguine, ma ha comunque voluto concludere il suo incontro.