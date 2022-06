Pubblicità

ilmessaggeroit : Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: «Giustizia politicizzata» - AngelaAngelmi : RT @ilriformista: Ancora ti brucia eh Marcolino, quella sedia pulita con il fazzoletto da Berlusconi? (di @tizianamaiolo) #Travaglio #Forz… - ParliamoDiNews : Totò Riina e Forza Italia, a Travaglio brucia ancora Berlusconi e ignora che Polizzi ha militato in tutti i partiti… - GiuntoliStefano : RT @ilriformista: Ancora ti brucia eh Marcolino, quella sedia pulita con il fazzoletto da Berlusconi? (di @tizianamaiolo) #Travaglio #Forz… - ilriformista : Ancora ti brucia eh Marcolino, quella sedia pulita con il fazzoletto da Berlusconi? (di @tizianamaiolo) #Travaglio… -

ilmessaggero.it

Leggi anche Totò Riina e Forza Italia, a Travaglio brucia ancorache Polizzi ha militato in tutti i partiti Elezioni Palermo, blitz dei pm prima del voto: arrestati i candidati ...... a Travaglio brucia ancorache Polizzi ha militato in tutti i partiti Quegli strani rapporti tra Scarpinato e il dottor Montante Le sconfitte in tribunale di Scaprinato Per lui ... Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: «Giustizia politicizzata» Nel giorno del silenzio elettorale per le amministrative e il referendum, Silvio Berlusconi (che ha votato a Milano) si scaglia contro i giudici: «Questi arresti di candidati un giorno o due prima ...