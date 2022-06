Berlusconi e Putin: «Gli ho telefonato due volte da inizio operazione, non mi ha mai risposto» (Di domenica 12 giugno 2022) «Putin non l'ho sentito di recente. Eravamo molto amici, ho fatto due telefonate all'inizio di questa operazione e non ho avuto risposte». Lo ha detto il leader di Forza Italia,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 giugno 2022) «non l'ho sentito di recente. Eravamo molto amici, ho fatto due telefonate all'di questae non ho avuto risposte». Lo ha detto il leader di Forza Italia,...

