Berlusconi contro gli arresti per mafia dei candidati di destra a Palermo | ' Magistratura politicizzata'

(Di domenica 12 giugno 2022) Qualcuno lo voleva presidente della Repubblica: Silvio`rompe´ il silenzio elettorale e, nel giorno in cui si vota per i referendum sulla giustizia e per il rinnovo di quasi mille Consigli ...

"I soliti attacchidi noi. Questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è ...poi difende il viaggio di Matteo Salvini a Mosca e anche le modalità di prenotazione ...'I soliti attacchidi noi. Questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è ...poi difende il viaggio di Matteo Salvini a Mosca e anche le modalità di prenotazione ...Berlusconi ha poi difeso il viaggio di Matteo Salvini a Mosca e anche le modalità di prenotazione dei voli aerei, gestita e saldata in rubl ...Parlando con i giornalisti al seggio di via Ruffini a Milano Silvio Berlusconi difende il viaggio di Matteo Salvini a Mosca e anche le modalità di prenotazione dei voli aerei ...