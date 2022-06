Bergamasca, alle 19 il referendum è al 16,34% e le comunali al 39,32% (Di domenica 12 giugno 2022) Bergamo. Sono aggiornati alle 19 i dati dell’affluenza in provincia di Bergamo per il voto al rerferendum: se a mezzogiorno di domenica 12, l’affluenza si assestava attorno all’8%, verso sera si è arrivati al 16,34%, con scrutinati 180 comuni su 243. In termini invece di affluenza alle urne per i 17 comuni chiamati ad eleggere il sindaco, alle 20.30, la percentuale alle ore 19 è del 39,25%. 382mila i bergamaschi chiamati alle urne sia per il referendum volto a cambiare il volto alla giustizia e destinato a non raggiungere il quorum, sia per le comunali: si vota infatti fino 23, poi partirà subito lo spoglio per il referendum, mentre quello delle elezioni comunali inizierà lunedì alle 14. Per quanto riguarda i 5 quesiti ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 giugno 2022) Bergamo. Sono aggiornati19 i dati dell’affluenza in provincia di Bergamo per il voto al rerferendum: se a mezzogiorno di domenica 12, l’affluenza si assestava attorno all’8%, verso sera si è arrivati al 16,34%, con scrutinati 180 comuni su 243. In termini invece di affluenzaurne per i 17 comuni chiamati ad eleggere il sindaco,20.30, la percentualeore 19 è del 39,25%. 382mila i bergamaschi chiamatiurne sia per ilvolto a cambiare il volto alla giustizia e destinato a non raggiungere il quorum, sia per le: si vota infatti fino 23, poi partirà subito lo spoglio per il, mentre quello delle elezioniinizierà lunedì14. Per quanto riguarda i 5 quesiti ...

