Bellanova Inter, fumata bianca vicina: domani l’incontro decisivo (Di domenica 12 giugno 2022) . Il terzino del Cagliari a un passo dai nerazzurri La trattativa tra Cagliari ed Inter per Raoul Bellanova sembra essere arrivata ormai alle battute finali per la reciproca gioia: i nerazzurri mettono le mani su un prospetto dal sicuro avvenire, mentre i rossoblú ottengono risorse fresche per il mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport per domani sarebbe previsto un incontro decisivo tra le parti con la chiusura ormai ad un passo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) . Il terzino del Cagliari a un passo dai nerazzurri La trattativa tra Cagliari edper Raoulsembra essere arrivata ormai alle battute finali per la reciproca gioia: i nerazzurri mettono le mani su un prospetto dal sicuro avvenire, mentre i rossoblú ottengono risorse fresche per il mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport persarebbe previsto un incontrotra le parti con la chiusura ormai ad un passo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, Bellanova si avvicina: trattativa ai dettagli, operazione da 8 milioni di euro - FcInterNewsit : Sky - Bellanova, domani l'incontro tra Inter e Cagliari: si chiude? - Glongari : ?? #Inter svolta ad un passo per #Bellanova riscattato da parte del #Cagliari. Come anticipato a fine maggio l’ester… - Damiano__89 : RT @RaffGari: Riepilogo: #Bellanova ? #Dybala ? #Mkitharyan ? #Bremer ?? #Asslani ?? #Lukaku ?? Out: #Vecino ? #Kolarov ? #Sanchez ?? #Vid… - MadridD2i : RT @AmalaTV_: TMW - #Inter, #Bellanova si avvicina: trattativa ai dettagli, operazione da 8 milioni di euro. -