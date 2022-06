Belen Rodriguez, dopo la separazione arriva un’altra tragica notizia: stavolta è la fine (Di domenica 12 giugno 2022) Al termine di un’annata ricca di soddisfazioni personali, per la Rodriguez è giunta una pessima notizia. Vediamo insieme di che si tratta Gli ultimi mesi hanno portato diversi cambiamenti all’interno della vita di Belen. Partendo dalla sfera personale, la showgirl argentina si è lasciata con il padre della sua secondogenita Luna Marì. Successivamente, dopo una lunga serie di indiscrezioni, la Rodriguez è uscita allo scoperto ammettendo il suo ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. Belen Rodriguez (Websource)I due hanno deciso di riprovarci nuovamente, forse perché legati da un sentimento unico nel suo genere dato che, nonostante quanto accaduto, entrambi sono riusciti a mettere da parte i vecchi dissapori legandosi sentimentalmente tra ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 12 giugno 2022) Al termine di un’annata ricca di soddisfazioni personali, per laè giunta una pessima. Vediamo insieme di che si tratta Gli ultimi mesi hanno portato diversi cambiamenti all’interno della vita di. Partendo dalla sfera personale, la showgirl argentina si è lasciata con il padre della sua secondogenita Luna Marì. Successivamente,una lunga serie di indiscrezioni, laè uscita allo scoperto ammettendo il suo ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.(Websource)I due hanno deciso di riprovarci nuovamente, forse perché legati da un sentimento unico nel suo genere dato che, nonostante quanto accaduto, entrambi sono riusciti a mettere da parte i vecchi dissapori legandosi sentimentalmente tra ...

